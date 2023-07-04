Rozetka могут заблокировать за нарушение прав потребителей: детали 

Верховная Рада поддержала закон, который предусматривает ответственность маркетплейсов за предоставление неполной информации о продукции и продавце.

Правительственный законопроект №6134 о защите прав потребителей, который вчера отдали на подпись президенту, вводит новые, более строгие правила.

На сегодня в законодательстве есть немало пробелов, которые не позволяют должным образом защищать права потребителей.

По словам адвоката Дмитрия Матвийчука новый документ будет регулировать онлайн-торговлю. Теперь станет обязательным предоставление полной информации о товаре и продавце. Ответственность за нарушение будет нести электронная площадка. Если будет выявлено нарушение, то Госпотребслужба будет обращаться к провайдеру интернет-услуг с просьбой ограничить доступ к сайту, или его части.

Например, в одном из самых популярных интернет-магазинов Rozetka далеко не у всех продавцов есть информация, которая должна быть в соответствии с новым законом. Это станет поводом для блокировки сайта или раздела сайта, где представлен товар конкретного продавца.

Это касается также продавцов, которые ведут торговую деятельность в социальных сетях. Новый закон нацелен на предупреждение мошенничества, когда покупатель вносит предоплату, но не получает товар.

Однако остается непонятно, как будут работать такие маркетплейсы как Shafa и ему подобные, где товар на продажу может выставить любой украинец. Однако адвокат уверен, что они тоже будут попадать под действие нового закона.

Также законопроект предусматривает введение электронных гарантийных документов. Покупатели смогут отремонтировать неисправную технику, даже если она была приобретена онлайн без предоставления бумажного гарантийного талона.

Кроме того, станут возможными споры между продавцами и покупателями в досудебном порядке с участием специальной комиссии. Но это только при условии, что стоимость покупки не превышает 50 тысяч гривен. Если же стороны не будут согласны с решением, тогда дело передадут в суд.

С новой редакцией закона защищать права потребителей будет проще.

Напомним, что этот законопроект зарегистрировали в парламенте еще в октябре 2021 года. Первое чтение состоялось лишь в октябре 2022 года. Утвердили документ только 10 июня этого года после доработки.