Поповнення карт через термінали ускладнять вже з 1 серпня: в Нацбанку оприлюднили деталі

Тепер при поповненні картки в терміналі обов’язковим реквізитом буде номер телефону платника. Платник отримуватиме одноразовий пароль для підтвердження операції.

Національний банк України зобов’язує постачальників платіжних послуг вже з 1 серпня вимагати номер телефону у клієнтів, які вносять готівкові кошти через термінали, в тому числі для поповнення платіжних карт, погашення кредитів та інших популярних операцій. Відповідні вимоги закріпили в постанові НБУ №90 від 30 червня.

Номер телефону тепер стане обов’язковим реквізитом. Без нього особа не зможе провести операцію. Це правило діятиме незалежно від суми поповнення через всі платіжні пристрої, в тому числі термінали.

Після введення платником на екрані термінала свого номера буде виконана процедура його перевірки через відправку повідомлення або телефонний дзвінок з передачею одноразового пароля. Його потрібно буде ввести в термінал, і тим самим підтвердити таким чином згоду на виконання платіжної операції.

Водночас в постанові говориться, що вказана вимога не буде розповсюджуватися на наступні операції через термінал:

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг та зборів;

сплата комунальних платежів та послуг телефонії;

покупка квитків та транспорт та поповнення проїзних.

Варто згадати, що днями Національний банк України спростував інформацію про те, що банки будуть змушені щотижня звітувати про всі безготівкові платежі своїх клієнтів фізичних осіб.

Нагадаємо, ПриватБанк недавно потрапив у скандал через обмін іноземної валюти. Касири банку видавали громадянам банкноти, які через кілька днів не приймали в інших касах того ж банку. Однак тепер термінали ПриватБанку знову приймають не лише гривні, але й долари, тож подібні ситуації майже вичерпані.

Зазначимо, що НБУ також погодив стратегію поступового скасування валютних обмежень. Прив’язки до конкретних дат немає, діяти будуть за ситуацією.