В Украине может исчезнуть наличка: в НБУ прокомментировали перспективу полного перехода на безналичные платежи

В СМИ активно обсуждают возможный запрет на использование наличных денег в Украине. Такая информация получила огласку после того, как в Лондоне на Ukraine Recovery Conference с подобным заявлением выступил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма. Он заявил, что Украина может полностью отказаться от наличных денег и стать первым государством в мире, которое так поступит. Это могло бы прекрасно помочь в борьбе с коррупцией. Украинцы восприняли эту новость двояко, для многих это кажется некомфортным. Прокомментировали подобное заявление и в Национальном банке Украины.

В НБУ говорят, что полностью отказываться от наличных денег нельзя

Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина полностью готова к подобному шагу в плане технологий. Банковская система достаточно развита для того, чтобы полностью перейти на безналичные платежи. Практически повсюду, в каждом населенном пункте есть возможность сделать в магазинах терминалы для оплаты картой. Да и в системе не было бы никаких сбоев, с этим все в порядке.

“Технологии сегодня позволяют, даже условно говоря, на рынке перебросить деньги с карты на карту или рассчитаться через встроенный в телефон аппарат расчетный. Банковская система с точки зрения технологии с точки зрения инклюзии и непрерывности к этому готова“, — отметила Рожкова.

Однако со слов чиновницы такой шаг не слишком положительный для страны в целом. Мол, даже в наиболее развитых европейских странах, немного наличных денег все же остается.

“Даже в суперразвитых европейских странах сохраняется определенный объем наличных денег в обращении. Я знаю даже негативные практики, когда этот объем наличных денег сокращался до минимальных уровней, и когда населению это не нравилось“, — добавила Рожкова.

Так что пока неизвестно, будет ли эта инициатива реализована, или останется только в форме идеи.