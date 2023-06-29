В Україні може зникнути готівка: в НБУ прокоментували перспективу повного переходу на безготівкові платежі

В ЗМІ активно обговорюють можливу заборону на використання готівки в Україні. Така інформація набула розголосу після того, як у Лондоні на Ukraine Recovery Conference з подібною заявою виступив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма. Він заявив, що Україна може повністю відмовитися від готівки і стати першою державою у світі, яка так вчинить. Це, мовляв, могло б прекрасно допомогти в боротьбі з корупцією. Українці сприйняли цю новину двояко, для багатьох це здається некомфортним. Прокоментували подібну заяву і в Національному банку України.

В НБУ кажуть, що повністю відмовлятись від готівки не можна

Перша замісниця очільника НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна повністю готова до подібного кроку в плані технологій. Банківська система достатньо розвинена для того, аби повністю перейти на безготівкові платежі. Практично всюди, у кожному населеному пункті є можливість зробити у магазинах термінали для оплати карткою. Та й у системі не було б ніяких збоїв, з цим все у порядку.

“Технології сьогодні дозволяють, навіть умовно кажучи, на ринку перекинути гроші з картки на картку або розрахуватися через вбудований у телефон апарат розрахунковий. Банківська система з точки зору технології, з погляду інклюзії та безперервності до цього готова“, – зазначила Рожкова.

Однак зі слів чиновниці такий крок є не надто позитивним для країни загалом. Мовляв, навіть у найбільш розвинених європейських країнах, трохи готівки все-таки залишається.

“Навіть у суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. Я знаю навіть негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, і коли населенню це не подобалося”, – додала Рожкова.



Тож поки невідомо, чи ця ініціатива буде реалізована, чи залишиться у формі ідеї.