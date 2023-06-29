Б’є всі рекорди: названо область, яка лідирує за кількістю ухилянтів від призову

Від початку запровадження в Україні воєнного стану проти осіб, які ухиляються від військового призову, розпочато більше ніж 5 тисяч кримінальних проваджень. Найбільша кількість ухилянтів зафіксована в Закарпатській області. На неї припадає 16% всіх зафіксованих випадків ухиляння від призову.

Як вже зазначалося, найбільше ухилянтів в Закарпатській області, наразі там зафіксовано 799 випадків. На другому місці Дніпропетровська область з 461 випадком ухиляння, на третьому Львівська, там відкрито 421 справу.

Також зазначається, що 1367 чоловікам було оголошено підозру. Найбільше підозрюваних також зареєстровано в Закарпатській області зареєстровано 271 випадок, 129 в Волинській області та 114 в Львівській.

Зазначимо, що працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та колишнього учасника територіальної оборони. За гроші там допомагали військовозобов’язаним особами уникати мобілізації. Обвинувальний акт було направлено до суду.

Також звільнено скандального воєнкома з Одеси, у родичів якого знайшли елітну нерухомість в Європі.

Також раніше ми розповідали, що недавно в деяких регіонах України почали з’являтися накази Територіальних центрів комплектування та соціального захисту про мобілізацію. Відповідно до них всі військовозобов’язані особи повинні прибути до військових комісаріатів протягом 10 днів. Українці активно обговорюють таке нововведення в мережі.

Також стало відомо, що перелік осіб, які підлягають мобілізації, розширили. Цю норму врахували в таблиці поправок до другого читання законопроєкту, який повертає доплати військовим. Раніше закон передбачав, що від мобілізації звільняються особи, які мають дружину/чоловіка, батьків або батьків дружини/чоловіка з інвалідністю першої або другої групи. Тепер цей пункт доповнили наступними словами — “якщо у них немає інших працездатних осіб, які зобов’язані їх утримувати”.

Водночас в Генштабі та Міноборони неодноразово наголошували, що повістка зовсім не означає автоматичний квиток на фронт.