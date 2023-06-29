Денег на повышение пенсий нет, но некоторые будут получать 96 000 гривен

Известно, что средняя пенсия в Украине по состоянию на начало этого года составляла 4,6 тысячи гривен. Денег на повышение пенсий в государственном бюджете нет. Однако остаются группы “особых” пенсионеров, среди них прокуроры и судьи с пенсией 21,5 тысячи гривен на 96 тысяч гривен соответственно.

Размер пенсии прокуроров недавно опубликовали СМИ со ссылкой на Министерство социальной политики. Относительно пенсий судей, то цифры ежеквартально показывает Пенсионный Фонд Украины. Проблема лишь в том, что “простые украинцы” и вышеупомянутые категории населения выходят на пенсию по кардинально разным правилам.

К счастью, судей на пенсии не так уж и много, как и прокуроров. Поэтому в масштабах страны расходы Пенсионного фонда не такие уж и высокие.

Всего по состоянию на апрель 2023 года пенсии в Украине получало 10 миллионов 697 тысяч человек. Средняя пенсия по стране составляет 5,2 тысячи гривен, однако значительная часть украинских пенсионеров получает не более 3 тысяч гривен. Таких лиц более трех миллионов. Еще 2,2 миллиона украинцев получают от 3 тысяч до 4 тысяч гривен.

Относительно пенсий по инвалидности, то средняя выплата составила 4,2 тысячи гривен. Пенсия по выслуге лет составляет 9,1 тысячи гривен. Ее могут получать некоторые льготные категории, например шахтеры.

При этом 2,7 миллиона пенсионеров продолжают работать несмотря на то, что они достигли пенсионного возраста. Средняя пенсия таких лиц составляет 5,4 тысячи гривен. Социальная пенсия не превышает 2,4 тысячи гривен ее получают те, кто не имеет достаточного количества лет стажа.

Напомним, что части пенсионеров могут сократить выплаты. Речь идет о лицах, которые получая пенсию трудоустроились, но не сообщили об этом в Пенсионный фонд в течение 10 дней.

В июне этого года работающим пенсионером подняли пенсии. Они получили надбавку сразу за три месяца это связано с особенностями обмена данными между государственными реестрами.