Грошей на підвищення пенсій немає, але дехто отримуватиме 96 000 гривень

Відомо, що середня пенсія в Україні станом на початок цього року складала 4,6 тисячі гривень. Грошей на підвищення пенсій в державному бюджеті немає. Однак залишаються групи “особливих” пенсіонерів, серед них прокурори та судді з пенсією 21,5 тисячі гривень на 96 тисяч гривень відповідно.

Розмір пенсії прокурорів недавно опублікували ЗМІ з посиланням на Міністерство соціальної політики. Щодо пенсій суддів, то цифри щокварталу показує Пенсійний Фонд України. Проблема лише в тому, що “прості українці” та вищезгадані категорії населення виходять на пенсію за кардинально різними правилами.

На щастя, суддів на пенсії не так вже й багато, як і прокурорів. Тож в масштабах країни витрати Пенсійного фонду не такі вже й високі.

Загалом станом на квітень 2023 року пенсії в України отримувало 10 мільйонів 697 тисяч осіб. Середня пенсія по країні складає 5,2 тисячі гривень., однак значна частина українських пенсіонерів отримує не більше 3 тисяч гривень. Таких осіб понад три мільйони. Ще 2,2 мільйона українців отримують від 3 тисяч до 4 тисяч гривень.

Щодо пенсій по інвалідності, то середня виплата склала 4,2 тисячі гривень. Пенсія за вислугою років складає 9,1 тисячі гривень. Її можуть отримувати деякі пільгові категорії, наприклад шахтарі.

При цьому 2,7 мільйона пенсіонерів продовжують працювати попри те, що вони досягли пенсійного віку. Середня пенсія таких осіб складає 5,4 тисячі гривень. Соціальна пенсія не перевищує 2,4 тисячі гривень її отримують ті, хто не має достатньої кількості років стажу.

Нагадаємо, що частині пенсіонерів можуть скоротити виплати. Мова йде про осіб, які отримуючи пенсію працевлаштувалися, але не повідомили про це до Пенсійного фонду протягом 10 днів.

Нагадаємо, що в червні цього року праюючим пенсіонерам підвищили пенсії. Вони отримали надбавку одразу за три місяці, це пов’язано з особливостями обміну даними між державними реєстрами.