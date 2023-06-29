Штраф и депортация: за что строго наказывают украинцев, проживающих в Польше

В Польше находится множество украинцев. И если беженцы выехали и оформились там вполне законно, то работники часто пренебрегают подобными правилами. Уезжая на 2-3 месяца, чтобы заработать немного средств, львиная доля украинцев соглашается на неофициальное трудоустройство. Мол, так работу найти проще, а если и устраиваться официально, то нужно быть дольше 3 месяцев. Каждый должен знать, чем рискует, соглашаясь на нелегальное трудоустройство. К сожалению, полякам часто ничего не бывает за то, что взяли на работу иностранца неофициально, а последним грозит не только депортация, но и немалый штраф.

Нелегальные работники совсем незащищенные

В первую очередь, украинцы, которые работают неофициально, могут пострадать от своего же работодателя.

“Мне говорили о штрафах, уже когда я работала, не до трудоустройства. Но называли какие-то маленькие суммы. А потом, когда все прибавили, мне оставили только эти 22 тыс. грн. То есть платили почти половину обещанной суммы, еще и угрожали депортацией, если я буду много спорить и жаловаться. Потому что работала же я нелегально, значит, налоги не платила. Мне сказали, что это и я виновата“, – жалуется украинка Юлия, которая неофициально трудоустроилась.

Руководитель отдела легализации миграционной платформы в Польше заявляет, что чаще всего жертвами подобного отношения становятся украинцы, не знающие местные правила легализации и трудоустройства. Везет только в одиноких случаях, если вы трудоустроились из-за хороших знакомых у проверенного работодателя, но это редкость. Но и в этом случае, если уполномоченные организации об этом узнают, работнику грозит депортация.

Также украинцев предостерегают от вакансий, где обещают “золотые горы” нетипично высокую зарплату, премии и другие плюшки. Обычно так заманивают людей на работу, из которой все бегут.

Также осторожно ищите работу через Интернет. Очень многие аферисты прикрываются рекрутскими компаниями. Заполнив анкету на одном из таких сайтов, вы можете предоставить мошенникам доступ к собственному счету.