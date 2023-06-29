Штраф і депортація: за що суворо карають українців, які проживають у Польщі

В Польщі перебуває безліч українців. І якщо біженці виїхали та оформились там цілком законно, то заробітчани часто нехтують подібними правилами. Їдучи на 2-3 місяці, щоб заробити трохи коштів, левова частка українців погоджується на неофіційне працевлаштування. Мовляв, так роботу знайти простіше, а якщо і влаштовуватись офіційно, то потрібно бути довше ніж 3 місяці. Кожен має знати, чим ризикує погоджуючись на нелегальне працевлаштування. На жаль, полякам часто нічого не буває за те, що взяли на роботу іноземця неофіційно, а останнім загрожує не лише депортація, а й чималий штраф.

Нелегальні заробітчани зовсім незахищені

В першу чергу українці, які працюють неофіційно, можуть постраждати від свого ж роботодавця.

“Мені говорили про штрафи, вже коли я працювала, не до працевлаштування. Але називали якісь маленькі суми. А потім, коли всі додали, мені залишили тільки ці 22 тис. грн. Тобто платили майже половину обіцяної суми, ще й погрожували депортацією, якщо я багато сперечатимуся і скаржитися. Тому що працювала ж я нелегально, значить, податки не платила. Мені сказали, що це і я винна“, – скаржиться українка Юлія, яка неофіційно працевлаштувалася.

Керівник відділу легалізації міграційної платформи в Польщі заявляє, що найчастіше жертвами подібного відношення стають українці, які не знають місцевих правил легалізації та працевлаштування. Щастить лише в одиноких випадках, якщо ви працевлаштувалися через хороших знайомих у перевіреного роботодавця, але це рідкість. Але й в цьому випадку, якщо уповноважені організації про це дізнаються, то працівнику загрожує депортація.

Також українців застерігають від вакансій, де обіцяють “золоті гори” нетипово високу зарплатню, премії та інші “плюшки”. Зазвичай так заманюють людей на роботу, з якої всі тікають.

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