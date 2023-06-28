Часть украинцев получит по 10 000 гривен: названы условия 

Украинцы могут оформить пособие по безработице. Однако для этого нужно зарегистрировать статус безработного в центре занятости Украины. Рассказываем, как украинцам оформить пособие и что для этого нужно.

Для того чтобы получить статус безработного, нужно обратиться в ближайший центр занятости с заявлением. Документы можно подать лично, в электронной форме или в телефонном режиме. Такие требования были введены на время действия военного положения.

Таким образом, в 30-дневный период после завершения военного положения безработный должен подать в центр занятости оригиналы следующих документов:

трудовую книжку;

документ об образовании или его дубликат;

военно-учетный документ для лиц, которые освободились от срочной военной службы.

Что касается внутренне перемещенных лиц, то они также должны предоставить заявление о прекращении трудовых отношений или документ, подтверждающий факт прекращения занятости или соответствующее решение суда (в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке), расчетный документ, который подтвердит отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения.

Статус безработного предоставляют с первого дня регистрации в центре занятости по собственному заявлению лица. Помощь будет начисляться с первого дня получения статуса безработного.

Сумма денежного пособия по безработице от государства зависит от количества стажа и заработной платы лица, которую получал безработный. Максимальная сумма выплаты по безработице на время действия военного положения не может превышать 150% от минимальной заработной платы. По состоянию на июнь 2023 года – это 10 050 гривен.

Напомним, что ранее в Пенсионном фонде рассказали о прекращении начисления пенсионных выплат на банковские карты. Такой сценарий возможен, если пенсию назначили на основе документов, которые содержат неверные данные. Также в июне прибавку к пенсии получили работающие пенсионеры. Они получили свою прибавку сразу за три месяца, это связано со спецификой обмена данными между государственными реестрами.