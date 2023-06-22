Осталось 8 дней: украинцы будут ходить за лекарствами по новому

С начала войны в медицинской системе уже произошло много изменений. В частности, антибиотики теперь продают только по рецепту. Затем последовала трансформация бумажных рецептов в электронные. С 1 июля украинцам следует готовиться к еще одной перемене. Теперь медикаменты по программе “Доступные лекарства” можно купить только при наличии электронного рецепта. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Что изменится?

Как только началась война, украинцы могли покупать медикаменты по программе “Доступные лекарства” по бумажному рецепту. Это, мол, гораздо удобнее, и позволяет большему числу украинцев получить доступ к жизненно необходимым медикаментам. Однако недавно Правительство внесло изменения в данное постановление, и теперь идти в аптеку нужно исключительно по электронному рецепту. Бумажный рецепт остается актуальным только для оккупированных территорий и тех, где идут активные боевые действия.

Если у человека есть сложности с пользованием телефоном, или, например, речь о пожилых людях, у которых нет смартфона, то они могут попросить врача напечатать рецепт. Это не станет проблемой.

Напомним, что программа “Доступные лекарства” позволяет украинцам бесплатно или с незначительной доплатой приобрести лекарства от ряда сложных заболеваний. Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете II типа, хронических заболеваниях нижних дыхательных путей, инсулинозависимом и несахарном диабете, болезни Паркинсона, расстройствах психики и поведения, эпилепсии и иммуносупрессивных препаратах.

Как получить электронный рецепт?

Если вы ни разу не обращались за электронным рецептом, нужно записаться на осмотр к своему врачу, где вас при необходимости зарегистрируют в электронной системе. В дальнейшем запрос на рецепт можно будет оформлять по телефону.

Имейте в виду, что рецепты на одно и то же лекарство можно купить не раньше чем через 7 дней, если курс лечения 21 день, или через 3 дня, если курс менее 21 дня.