Українцям по квартирах ходять “фейкові” перевірки лічильників: як відрізнити злочинця

Недавно стало відомо, що в Україні відновлять перевірки лічильників. Однак перевірку можуть проводити виключно сертифіковані організації зі списку, затвердженого Міністерством економіки.

Комунальне підприємство “Київтеплоенерего” повідомив про масове розповсюдження фейкової реклами в інтернеті та на дошках оголошень про послуги з повірки лічильників централізованого опалення та гарячого водопостачання від імені “Київтеплоенерего”.

Тож українців попереджають про необхідність ретельно перевіряти сертифікати компаній, які пропонують подібні послуги, бо за законом це можуть робити лише сертифіковані організації зі списку, який погодило Міністерство економіки. Ознайомитися з цим списком можна за посиланням.

Абоненти можуть самостійно обрати компанію або скористатися сайтом “Центру комунального сервісу”, після чого надати відповідні документи через центр обслуговування.

В самому “Київтеплоенерего” повідомляють, що вони не надають послуги з повірки індивідуальних приладів обліку самостійно чи через будь-які сторонні організації.

Тож в комунальному підприємстві наполегливо радять українцям бути уважними. Якщо клієнти стикаються з інформаційними маніпуляціями, то для захисту власних прав варто звертатися з відповідною заявою до Антимонопольного комітету України та органів захисту прав споживачів.

Нагадаємо, що недавно Кабінет Міністрів Україні повернув обов’язкові повірки лічильників під час дії воєнного стану. При цьому всі витрати, які пов’язані з проведенням повірки лічильника повинні покривати облгази, а не споживачі. Тобто для споживачів повірка лічильника є безкоштовною.

У разі виявлення несанкціонованого втручання в роботу лічильник українців очікують шалені штрафи, подекуди у розмірі кількох десятків тисяч гривень.

Зазначимо, що ця постанова буде погоджена ще 7 квітня, але запрацювало все майже через два місяці, лише 4 червня. Це рішення розповсюджується на всю територію України. Виключенням є тимчасово окуповані території України та території, де зараз ведуться активні бойові дії.