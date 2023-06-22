Залишилось 8 днів: українці будуть ходити за ліками по новому

Від початку війни у медичній системі вже відбулося досить багато змін. Зокрема антибіотики тепер продають лише за рецептом. Потім відбулася трансформація паперових рецептів у електронні. З 1 липня українцям варто готуватися до ще однієї зміни. Відтепер медикаменти за програмою “Доступні ліки” можна купити лише при наявності електронного рецепта. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Що зміниться?

Як тільки почалася війна, українці могли купувати медикаменти за програмою “Доступні ліки” по паперовому рецепту. Це, мовляв, набагато зручніше, і дозволяє більшій кількості українців отримати доступ до життєво необхідних медикаментів. Однак нещодавно Уряд вніс зміни до даної постанови, і тепер йти в аптеку треба виключно з електронним рецептом. Паперовий рецепт залишається актуальним лише для окупованих територій, та тих де йдуть активні бойові дії.

Якщо людина має складнощі з користуванням телефоном, або, наприклад, мова про літніх людей, у яких немає смартфона, то вони можуть попросити лікаря видрукувати рецепт. Це не стане проблемою.

Нагадаємо, що програма “Доступні ліки” дозволяє українцям безкоштовно, або з незначною доплатою придбати ліки проти ряду складних захворювань. Йдеться про серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу, хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, інсулінозалежний та нецукровий діабет, хвороба Паркінсона, розлади психіки й поведінки, епілепсія та імуносупресивні препарати.

Як отримати електронний рецепт?

Якщо ви жодного разу не зверталися за електронним рецептом, потрібно записатися на огляд до свого лікаря, де вас за потребою зареєструють в електронній системі. Надалі запит на рецепт можна буде оформлювати телефоном.

Майте на увазі, що рецепти на одні й ті ж ліки можна купити не раніше ніж через 7 днів, якщо курс лікування 21 день, або через 3 дні, якщо курс менше ніж 21 день.