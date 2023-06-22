Клиентов Ощадбанка предупреждают о скрытой комиссии при снятии наличных денег: как ее избежать?

Владельцы карт Ощадбанка могут свободно снимать деньги в кассах банка и терминалах Ощад не оплачивая за это никакую комиссию. Однако, наличные можно снять еще и в специальных POS-терминалах, которые расположены на кассах торгово-сервисных предприятий. Об этом предупреждает украинцев один из клиентов Ощадбанка, решивший снять деньги таким образом и увидел, что с него было снято комиссию.

Остальные банки комиссию не устанавливают

Больше всего пользователя разозлило то, что другие банки по его словам такой комиссии не устанавливают. А в Ощадбанке, мол, комиссия есть даже при снятии средств с пенсионной карты. Сумма комиссии разная и зависит от того, какому банку принадлежит POS-терминал. Если это Ощадбанк, то комиссия – 2 гривны. Если другие банки, то 1,5% от суммы плюс дополнительно фиксировано 5 гривен, что в принципе достаточно много.

Украинцы жалуются, ведь во многих городах, как Херсон, Запорожье или Харьков происходят постоянные обстрелы. Стоять долго в очереди в банкомат, где не будет комиссии, нет возможности. Люди часто снимают деньги именно из-за POS-терминалов даже не подозревая о такой большой комиссии. Поэтому важно, чтобы Ощадбанк как-то проработал этот вопрос, тем более что финучреждение обслуживает в основном социальные категории населения: пенсионеров, мам в декрете, льготников, внутренне перемещенных лиц и т.д.

Ощадбанк попал в еще одну неприятную историю

Оказывается, в Ощадбанке можно проверить деньги на наличие дефектов. Сейчас когда обменники часто отказываются брать валюту, это очень актуально. Услуга не бесплатная – заплатить нужно 1 гривну за каждую проверенную банкноту.

В Умани мужчина решил воспользоваться услугой и предоставил ему ее очень некачественно. После проверки мужчина обнаружил минимум десять купюр с надписями, потёртостями и надрывами.

«Я спросил, почему проверку провели некачественно. В ответ: недосмотрели и развели руками, что ничего сделать не могут. Оператор вообще сказал, что такую услугу Ощадбанк не предоставляет», — подытожил клиент.

Другие клиенты банка сказали, что не стоит заказывать эту услугу именно в Ощаде, ведь подобные истории случаются часто.