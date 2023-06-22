Клієнтів Ощадбанку попереджають про приховану комісію при знятті готівки: як її уникнути?

Власники карток Ощадбанку можуть вільно знімати гроші в касах банку та терміналах Ощаду не оплачуючи за це ніяку комісію. Проте, готівку можна зняти ще й у спеціальних POS-терміналах, які розташовані на касах торгово-сервісних підприємств. Про це попереджає українців один з клієнтів Ощадбанку, який вирішив зняти гроші таким чином і побачив, що з нього було зняти комісію.

Інші банки комісію не встановлюють

Найбільше користувача розізлило те, що інші банки з його слів такої комісії не встановлюють. А в Ощадбанку, мовляв, комісія є навіть при знятті коштів з пенсійної картки. Сума комісії різна і залежить від того, якому банку належить POS-термінал. Якщо це Ощадбанк, то комісія — 2 гривні. Якщо інші банки, то 1,5% від суми плюс додатково фіксовано 5 гривень, що в принципі доволі багато.

Українці скаржаться, адже у багатьох містах, як от Херсон, Запоріжжя чи Харків відбуваються постійні обстріли. Стояти довго в черзі до банкомата де не буде комісії немає можливості. Люди часто знімають гроші саме через POS-термінали навіть не підозрюючи про таку велику комісію. Тож важливо, щоб Ощадбанк якось пропрацював це питання, тим паче, що фінустанова обслуговує здебільшого соціальні категорії населення: пенсіонерів, мам у декреті, пільговиків, внутрішньо переміщених осіб тощо.

Ощадбанк потрапив у ще одну неприємну історію

Виявляється в Ощадбанку можна перевірити гроші на наявність дефектів. Зараз коли обмінники частенько відмовляються брати валюту, це дуже актуально. Послуга не безкоштовна — заплатити потрібно 1 гривню за кожну перевірену банкноту.

В Умані чоловік вирішив скористуватися послугою і надали йому її дуже неякісно. Після перевірки чоловік виявив мінімум десять купюр з надписами, потертостями та надривами.

«Я спитав, чому перевірку зробили неякісно. У відповідь: недоглянули, і розвели руками, що нічого зробити не можуть. Оператор взагалі сказав, що такої послуги Ощадбанк не надає», — підсумував клієнт.

Інші клієнти банку сказали, що не варто замовляти цю послугу саме в Ощаді, адже подібні історії трапляються часто.