Астрологи огорчили украинцев прогнозом по окончанию войны

Очень многие астрологи, тарологи, эзотерики и другие подобные эксперты прогнозировали то, чем и когда закончится война. Большинство мнений единодушны — победа будет за Украиной. Но когда и какой ценой? Здесь прогнозы расходятся. Есть как очень положительные, так и полностью наоборот. На днях появились несколько свежих прогнозов от нескольких астрологов. Давайте посмотрим, что они пишут.

Мнения очень расходятся

Первым из астрологов, поделившимся своим видением стала Полина Павлова. Она заявила, что до сих пор не могла увидеть четкую информацию о том, что ждет Украину. Сейчас же картина гораздо более ясная, но не слишком оптимистичная. Мол, конец 2023 года и начало 2024 будут очень успешными и принесут Украине много побед, но не станут годами Победы.

“Все же хотят знать, когда война закончится, это самый главный вопрос. Я уже определилась, могу сказать. 2026 год. Закончатся напряженные периоды. Моя ставка на 2026 год – завершение“, – отметила Павлова.

Также Павлова добавила, что не факт, что все эти годы будут продолжаться активные боевые действия. Мол, уже в 2024 году после ряда украинских побед на фронте, россияне будут настаивать на переговорных процессах.

“Два года будут разрабатываться документы, которые позволят жить более контролируемо. Я уверена, что Украина не проиграет россии”, – добавила астролог.

Другими астрологами, также поделившимися новыми данными, стали Алексей и Анна Сухановы. Они также утверждают, что этот и следующий год станут очень благополучными для Украины, а Россию ждет полный крах.

Что касается победного года, то эта пара считает, что им может стать 2024 год. Или, как минимум горячие этапы войны закончатся, и будет что-то вроде замороженного конфликта. Однако преимущества будут на стороне Украины, как и территории, которые в большинстве своем вернутся к нам уже совсем скоро.