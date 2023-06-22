Астрологи засмутили українців прогнозом по закінченню війни

Дуже багато астрологів, тарологів, езотериків та інших схожих експертів прогнозували те, чим та коли закінчиться війна. Більшість думок одностайні — перемога буде за Україною. Але коли та якою ціною? Тут прогнози розходяться. Є як дуже позитивні, так і повністю навпаки. Днями з’явилося кілька свіжих прогнозів від кількох астрологів. Подивімося, що вони пишуть.

Думки дуже розходяться

Першим з астрологів, який поділився своїм баченням стала Поліна Павлова. Вона заявила, що до сьогодні не могла побачити чіткої інформації про те, що чекає на Україну. Зараз же картина набагато ясніша, але не надто оптимістична. Мовляв, кінець 2023 року та початок 2024 будуть дуже успішними та принесуть Україні багато перемог, але не стануть роками Перемоги.

“Всі ж хочуть знати, коли війна закінчиться, це саме головне питання. Я вже визначилася, можу сказати. 2026 рік. Закінчиться напружені періоди. Моя ставка на 2026 рік – завершення“, – зазначила Павлова.

Також Павлова додала, що не факт, що всі ці роки триватимуть активні бойові дії. Мовляв вже у 2024 році після низки українських перемог на фронті, росіяни наполягатимуть на переговорних процесах.

“Два роки розроблятимуться документи, які дозволять жити більш контрольовано. Я впевнена, що Україна не програє росії”, – додала астролог.

Іншими астрологами, які також поділилися новими даними, стали Олексій та Анна Суханови. Вони також стверджують, що цей і наступний рік стануть дуже благополучними для України, а на росію чекає повний крах.

Стосовно переможного року, то ця пара вважає, що ним може стати 2024-й. Або ж, як мінімум гарячі етапи війни закінчаться, і буде щось на кшталт замороженого конфлікту. Однак переваги будуть на стороні України, як і території, які у своїй більшості повернуться до нас вже зовсім скоро.