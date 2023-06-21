Это важно: всегда делайте эти 2 вещи планируя надолго уезжать из дома

Эксперты по сантехнике советуют как следует подготовить сантехнические коммуникации к вашему длительному отсутствию. Крайне важно выполнить две несложные, но обязательные процедуры, которые помогут сохранить санитарное состояние вашего жилья и избежать возможных проблем. Согласитесь, будет очень неприятно вернуться домой после длительного отсутствия и обнаружить неполадки в ванной комнате или на кухне.

Первое правило, которое рекомендует ведущий эксперт по сантехнике, Вадим Зеленчук, заключается в том, что следует воздержаться от спуска воды из бачка унитаза, если вы собираетесь перекрыть водоснабжение. Это мера предосторожности, которая позволит избежать пересыхания системы слива. Отсутствие воды в бачке может привести к появлению неприятного запаха канализации в квартире, а также к высыханию резиновых уплотнителей механизма слива.

Второе правило касается умывальника. Чтобы предотвратить пересыхание гидрозатвора, можно положить на нее бумажный лист, который замедлит испарение воды. Это поможет поддерживать необходимый уровень влажности и сохранять функциональность санитарной системы в течение вашего отсутствия.

Во время длительного отсутствия из дома, кроме выполнения обязательных правил относительно санитарных систем, есть несколько дополнительных мер, которые можно принять для обеспечения безопасности и сохранности вашего жилья.

Перекройте вентиль газоснабжения и водоснабжения.

Отключите электричество, конечно, если вы можете выключить холодильник или морозилку.

Если невозможно отключить коммуникацию, передайте ключи от жилья доверенному лицу, которое сможет периодически наведываться в ваше жилье и контролировать, все ли в порядке. Позаботьтесь, чтобы окна и двери были надежно закрыты, особенно если вы живете в частном доме или на первом/втором этаже, позаботьтесь о решетках на окнах или установите сигнализацию.

В общем от проникновения воров в ваш дом лучше всего защитит сигнализация. Только в таком случае вы будете на 100% уверены в том, что ваше имущество не пострадает.