Monobank без предупреждения блокирует карты постоянных клиентов: виновата политика

Финансовый мониторинг, долги за коммуналку, алименты или штрафы ПДД, подпольная предпринимательская деятельность, финансирование терроризма — все это реальные причины, почему вам могут заблокировать счет. Если вы действительно виноваты, то это, по крайней мере, справедливо. Но что делать тем, кто не понимает, в чем провинился, а вот доступа к счету больше нет. Такое тоже является частым явлением. Как раз подобным поделились клиенты Монобанка на сайте Минфина.

Монобанк навсегда заблокировал счет без объяснений

“Заметил что-то не так, как не смог зайти в приложение, позвонил в горячую линию сообщили что, решили заблокировать навсегда меня, хотя не объяснили причину. Ни криптой не занимаюсь, ни какими непонятными платежами, ни торговлей в интернете, большие суммы средств никогда не получал или из каких-то непонятных источников, активность минимальна по счету, хотя средства есть”, — пишет растерянный мужчина.

Также добавляет, что банк украл у него деньги и создал много разных проблем.

“То, что деньги украли то ладно, живем в такой стране с такими банками, а вот то, что создали проблему, что подписки надо менять, из-за пропуска оплаты с меня снимут штрафные и прочее. Был нормальный банк много лет, теперь рекомендую бежать в другие, тем более сейчас масса аналогичных приложений”. – заключает мужчина.

Ответ Монобанка не заставил себя ждать, но оказался очень размытым

“Понимаем, что у вас были другие ожидания. Банк принимает решение о возможности обслуживания, анализируя информацию из различных проверенных источников. На сегодняшний день было принято решение отказать вам в пользовании картой monobank. Сообщить вам точную причину отказа не можем из-за политики банка” – ответили в учреждении.

То есть, даже если ваш счет по каким-то причинам заблокируют, имейте в виду, что причину вы можете и не узнать. И, конечно же, возникает вопрос, насколько целесообразно хранить все средства на одном счете.