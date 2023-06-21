Monobank без попередження блокує карти постійних клієнтів: винна політика

Фінансовий моніторинг, борги за комуналку, аліменти чи штрафи ПДР, підпільна підприємницька діяльність, фінансування тероризму — все це є реальними причинами, чому вам можуть заблокувати рахунок. Якщо ви дійсно винні, то це принаймні справедливо. Але що робити тим, хто не розуміє в чому провинився, а от доступу до рахунка більше немає. Таке теж є частим явищем. Якраз подібним поділилися клієнти Монобанку на сайті Мінфіну.

Монобанк назавжди заблокував рахунок без пояснень

“Помітив що щось не так, тому що не зміг зайти в додаток, зателефонував до гарячої лінії повідомили що вирішили заблокувати назавжди мене, хоча не пояснили причину. Ні криптою не займаюсь, ні якимись платежами незрозумілими, ні торгівлею в інтернеті, великі суми коштів ніколи не отримував чи з якихось незрозумілих джерел, активність мінімальна по рахунку, хоча кошти є”, – пише розгублений чоловік.

Також додає, що банк вкрав в нього гроші й створив багато різних проблем.

“Те що гроші вкрали то ладно, живемо в такій країні з такими банками, а от те що створили проблему, що підписки треба змінювати, через просочення оплати з мене знімуть штрафні то інше. Був нормальний банк багато років, тепер рекомендую бігти до інших, тим паче зараз маса є аналогічних з додатком”. – підсумовує дописувач.

Відповідь Монобанку не забарилася, але виявилася дуже розмитою

“Розуміємо, що ви мали інші очікування. Банк приймає зважене рішення щодо можливості обслуговування, аналізуючи інформацію із різних перевірених джерел. На сьогодні було прийнято рішення відмовити вам у користуванні карткою monobank. Повідомити вам точну причину відмови не можемо через політику банку” – відповіли в установі.

Тобто навіть якщо ваш рахунок з якихось причин заблокують, майте на увазі, що причину ви можете й не дізнатися. І звісно ж, постає питання наскільки доцільно зберігати всі кошти на одному рахунку.