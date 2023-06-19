Выплату пенсий на карточки прекращают: важная информация от Пенсионного фонда

Периодически в Украине проводят проверку данных всех получателей социальных выплат. Это касается и получателей пенсионных выплат.

По этому поводу в Пенсионном фонде в очередной раз напомнили, в каких случаях выплата пенсии приостанавливается.

Поэтому по данным Пенсионного фонда Украины начисление на банковский счет или осуществление выплат пенсии наличными через Укрпочту в результате проверки могут прекратить в трех случаях:

денежная помощь была назначена на основании документов, в которых были указаны недостоверные данные;

пенсионер проживает за пределами Украины (при условии, что такое не предусмотрено теми или иными международными договоренностями);

получатель выплат умер.

Таким образом, все застрахованные лица в обязательном порядке должны своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда Украины об изменениях в данных, которые вносят в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета/реестра общеобязательного государственного социального страхования или о выезде за пределы Украины, не исключая обстоятельств, влекущие за собой изменения в статусе. Уведомить ПФ граждане обязаны в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств.

Напомним, что в июне работающие пенсионеры получили прибавку к пенсиям сразу за три месяца. Фактически эту прибавку пенсионеры должны были получить еще с апреля, но из-за особенностей обмена данными между государственными реестрами, возможность выплаты средства появилась только сейчас. Поэтому в июне пенсионеры получат выплату сразу за три месяца (апрель, май и июнь), а в дальнейшем будут получать надбавку за полученный стаж ежемесячно. Отметим, что пенсии лиц, достигших пенсионного возраста, но продолжающих работать пересматривают раз в два года, но только при условии, что те получили дополнительные 24 месяца страхового стажа.

Также в июле надбавки получат пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых по специальному закону. Это касается журналистов, государственных служащих и ученых. Сейчас спецзакон уже не действует, но те, кто выходил на пенсию во время действия этого закона получат обещанные надбавки.