Украинцы, находящиеся в Польше, могут оформить новый вид финансовой помощи

В Польше находится большое количество украинцев. В этом государстве и до войны проживали многие наши граждане, а сейчас их число превышает миллионы. Для многих государство выплачивает социальную помощь, другим помогают социализироваться и найти работу. Что касается финансовой помощи, то на нее могли рассчитывать только те, кто приехал после 24 февраля 2022 года и только те, кто оформил статус лица, нуждающегося во временной защите.

Но сейчас появилась информация, что деньги, а именно 6000 гривен единовременно, могут получить и другие категории лиц. А именно украинцы, прибывшие в Польшу после 9 февраля 2022 года и проживающие там по сей день.

Деньги выплачивает организация Polska Akcja Humanitarnа

Данная организация выплатит по 6000 гривен всем украинцам, которые не получали до этого финансовую помощь от других благотворительных организаций. Кроме того, чтобы претендовать на выплату, нужно относиться к одной из этих категорий:

Одинокие женщины. Лица старше 60 лет. Лица с инвалидностью, или те, у кого в семье есть такое лицо, за которым требуется регулярный уход. Лица, которые не могут работать по состоянию здоровья. Беременные женщины, или находящиеся на грудном вскармливании. Лица, страдающие хроническими заболеваниями. Студенты и несовершеннолетние.

Подать заявку на получение средств от Polska Akcja Humanitarn можно, позвонив по телефону: 800 105 555. Другой вариант – отправить электронное письмо по адресу [email protected].

Важно: помощь получат не все, даже если вы относитесь к какой-либо из этих категорий. Выплаты будут начисляться тем, кто больше всего в них нуждается. Это будет определяться путем изучения всех полученных заявок.