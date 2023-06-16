Українці, які перебувають в Польщі можуть оформити новий вид фінансової допомоги

В Польщі перебуває велика кількість українців. В цій державі й до війни проживало чимало наших громадян, а зараз їх число перевищує мільйони. Багатьом держава виплачує соціальну допомогу, іншим допомагають соціалізуватися та знайти роботу. Стосовно фінансової допомоги, то на неї могли розраховувати лише ті, хто приїхав після 24 лютого 2022 року і лише ті, хто оформив статус особи, яка потребує тимчасового захисту.

Та наразі з’явилася інформація, що гроші, а саме 6000 гривень одноразово, можуть отримати й інші категорії осіб. А саме українці, які прибули в Польщу після 9 лютого 2022 року і проживають там по сьогодні.

Гроші виплачує організація Polska Akcja Humanitarnа

Дана організація виплатить по 6000 гривень всім українцям, які не отримували до цього фінансової допомоги від інших благодійних організацій. Крім цього, щоб претендувати на виплату, потрібно відноситися до однієї з цих категорій:

Самотні жінки. Особи старше 60 років. Особи з інвалідністю, або ті в кого в родині є така особа, за якою потрібен регулярний догляд. Особи, які не можуть працювати за станом здоров’я. Ваг ітні жінки, або ті що перебувають на грудному вигодовуванні. Особи, які страждають від хронічних захворювань. Студенти та неповнолітні особи.

Подати заявку на отримання коштів від Polska Akcja Humanitarn можна, зателефонувавши за номером: 800 105 555. Інший варіант – надіслати електронний лист на адресу [email protected].

Важливо: допомогу отримають не всі, навіть якщо ви належите до якоїсь з цих категорій. Виплати нараховуватимуть тим, хто найбільше їх потребує. Це визначатимуть шляхом вивчення всіх отриманих заявок.