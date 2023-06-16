На Землю насувається тривала і критично потужна магнітна буря: названо дати

Червень поки що обходився без надзвичайно потужних магнітних бур. Незначні геомагнітні коливання відбувалися на початку місяця. Але на днях все сильно зміниться. Зокрема, вже сьогодні 17 червня, метеозалежні можуть відчувати незначний дискомфорт. Погіршення самопочуття буде лише в тих, хто дуже відчуває будь-які метеозміни. А от з 18 по 20 червня потрясіння відчують абсолютно всі. В ці дні Землю накриє надзвичайно потужна магнітна буря індексом у 5 балів. Це найпотужніша буря не лише в червні, а й за останні кілька місяців. Її пік припаде на 19 число, і лише 20-го після обіду вона буде йти на спад.

Які симптоми може провокувати магнітна буря?

У найбільшій зоні ризику літні люди, вагітні жінки, та особи з хронічними недугами, високим артеріальним тиском і серцево-судинними захворюваннями. Цим категоріям населення варто бути дуже обережними, адже окрім загального нездужання можуть загостритися всі їхні проблеми зі здоров’ям.

Щодо решти, то більшість людей відчуватимуть головний біль, запаморочення, апатію, відсутність апетиту, безсоння, втому або навпаки надмірну збудженість. Дратівливість, плаксивість та інший не менш неприємний спектр емоцій.

Науковці стверджують, що згідно з численними дослідженнями саме в період сильних магнітних бур до лікарень починають активніше звертатись люди з поганим самопочуттям. Серед них нерідко й ті в кого підозра на інсульт, чи навіть інфаркт.

Як допомогти собі?

Якось захиститись від впливу магнітної бурі неможливо. Але можна трохи допомогти організму та зменшити її вплив. Лікарі радять не нервувати, не піддаватися стресу, зняти з себе енерговитратні завдання та перенести їх на інший день. Побільше гуляти на свіжому повітрі. Відпочивати, спати не менше 8 годин на добу. Також радять пити багато води й мінімізувати каву, чим тим паче алкоголь.