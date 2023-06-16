Субсидии по новому: в Кабмине согласовали упрощенный механизм начисления субсидий

Теперь органы ПФУ из официальных источников самостоятельно соберут данные и обработают данные, необходимые для назначения субсидий. В случае отказа заявитель сможет на основе документов дополнить или оспорить информацию.

13 июня Кабмин принял постановление, которое позволяет в рамках экспериментального проекта максимально упростить процедуру получения жилищной субсидии.

Новый механизм освободит от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации. Уполномоченному члену семьи нужно будет подать только упрощенное заявление, в котором указана информация о членах семьи, место жительства и реквизиты счета для зачисления субсидии

Далее нужно выбрать удобный для себя канал коммуникации и подписать упрощенное заявление с помощью КЭП или обычной подписи, если заявка бумажная.

Далее органы ПФУ соберут данные из официальных источников и проанализируют их, чтобы сформировать декларацию В течение 10 рабочих дней будет продолжаться проверка декларации.

По результатам рассмотрения орган ПФУ примет решение о размере субсидии или отказе. Заявителю сообщат результат. В случае отказов у заявителя будет 14 дней на обжалование.

Заявление можно подать в электронной форме на портале ПФ, в мобильном приложении ПФУ или на портале “Дія”. Также можно отправить заявление по почте или подать через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц местных органов управления.

Подать упрощенное заявление можно будет после технической реализации этого механизма Пенсионным фондом. Воспользоваться такой возможностью перед отопительным сезоном смогут все желающие.

В то же время остается возможность подать обращение с полным пакетом документов по действующему на сегодня механизму.

Также принятое постановление предусматривает следующие изменения:

упрощение критериев получения субсидии для некоторых категорий граждан;

не будут учитывать в совокупный доход домохозяйства доходы члены семьи, которые находятся за границей более 60 дней;

продлен на год механизм начисления и выплаты субсидий и льгот украинцам, которые находятся в зоне активных боевых действий или в оккупации.