Субсидії по новому: в Кабміні погодили спрощений механізм нарахування субсидій

Тепер органи ПФУ з офіційних джерел самостійно зберуть дані та опрацюють дані, потрібні для призначення субсидій. У випадку відмови заявник зможе на основі документів доповнити або оскаржити інформацію.

13 червня Кабмін прийняв постанову, яка дозволяє в рамках експериментального проєкту максимально спростити процедуру отримання житлової субсидії.

Новий механізм звільнить від необхідності збирати довідки та витрачати час на заповнення декларації. Вповноваженому члену сім’ї потрібно буде подати лише спрощену заяву, в якій вказана інформація про членів сім’ї, місце проживання та реквізити рахунку для зарахування субсидії

Далі потрібно обрати зручний для себе канал комунікації та підписати спрощену заяву за допомогою КЕП або звичайного підпису, якщо заявка паперова.

Далі органи ПФУ зберуть дані з офіційних джерел та проаналізують їх, щоб сформувати декларацію Протягом 10 робочих днів буде тривати перевірка декларації.

За результатами розгляду орган ПФУ прийме рішення про розмір субсидії чи відмову. Заявнику повідомлять результат. У випадку відмов у заявника буде 14 днів на оскарження.

Заяву можна подати в електронній формі на порталі ПФ, в мобільному додатку ПФУ або на порталі “Дія”. Тако можна відправити заяву поштою або подати через сервісні центри ПФУ, вповноважених посадових осіб місцевих органів керування.

Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом. Скористатися такою можливістю перед опалювальним сезоном зможуть всі охочі.

Водночас залишається можливість подати звернення з повним пакетом документів за чинним на сьогодні механізмом.

Також прийнята постанова передбачає наступні зміни:

спрощення критеріїв отримання субсидії для деяких категорій громадян;

не будуть враховувати в сукупний дохід домогосподарства доходи члені сім, які перебувають за кордоном понад 60 днів;

подовжений на рік механізм нарахування та виплати субсидій та пільг українцям, які перебувають в зоні активних бойових дій або в окупації.