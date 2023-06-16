Стало известно, сколько военнообязанных имеют бронь от мобилизации: ответ Минэкономики

Сейчас известно о бронировании около 4 000 человек в финансовой сфере. А энергетической и транспортной сферах это число гораздо больше.

Количество забронированных военнообязанных работников в финансовой сфере составляет 3 921 человека. Об этом сообщает “Минфин”, со ссылкой на ответ Министерства экономики.

В общем предоставлено бронирование для 24 небанковских организаций (59%) и 17 банков (41%).

В Министерстве экономики не раскрыли общие данные по отсрочке всех сферах, ссылаясь на то, что “это информация с ограниченным доступом” и раскрыла лишь часть доступных данных.

Также известно, что в энергетической сфере бронирование получило 188 тысяч работников, а в транспортной 114 тысяч человек, кроме того, забронировано 47 тысяч представителей агропромышленного комплекса, 40 тысяч работников в промышленной сфере и еще 18 тысяч человек в медицинской сфере.

Что касается IT сферы и электронных коммуникаций, то здесь бронь имеет около 6 тысяч человек и еще 5 тысяч в ритейле.

Несмотря на то, что общую цифру забронированных лиц не называют, если суммировать все данные, то можно предположить, что бронирование имеют примерно 422 тысячи человек.

В марте 2023 года издание Forbes Украина публиковало подробную статистику по лицам, которые имеют отсрочку от мобилизации. Тогда называли цифру в 528 тысяч отсрочек, а в октябре 2022 года Министерство экономики сообщало, что отсрочку от бронирования имеет 700 тысяч военнообязанных.

Напомним, что лица, имеющие отсрочку могут предоставить соответствующий документ сразу, как представители Территориальных центров комплектования пытаются вручить им повестку. Если же соответствующей справки при себе нет, то достаточно обратиться в Территориальный центр комплектования с соответствующим документом, тогда врученную ранее повестку аннулируют.

Также в Минобороны неоднократно подчеркивали, что повестка – не означает билет на фронт. Как минимум лицо пройдет 30-дневный курс подготовки, особенно если не имеет военного опыта.