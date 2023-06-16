Стало відомо, скільки військовозобов’язаних мають бронь від мобілізації: відповідь Мінекономіки

Зараз відомо про бронювання близько 4 000 осіб у фінансовій сфері. А енергетичній та транспортній сферах це число набагато більше.

Кількість заброньованих військовозобов’язаних працівників у фінансовій сфері складає 3 921 особу. Про це повідомляє “Мінфін”, з посиланням на відповідь Міністерства економіки.

Загалом надане бронювання для 24 небанківських організацій (59%) та 17 банків (41%).

В Міністерстві економіки не розкрили загальні дані стосовно відстрочку всіх сферах, посилаючись на те, що “це інформація з обмеженим доступом” та розкрила лише частину доступних даних.

Також відомо, що в енергетичній сфері бронювання отримало 188 тисяч працівників, а в транспортній 114 тисяч осіб, крім того, заброньовано 47 тисяч представників агропромислового комплексу, 40 тисяч працівників в промисловій сфері та ще 18 тисяч осіб в медичній сфері.

Що стосується IT сфери та електронних комунікацій, то тут бронь має близько 6 тисяч осіб та ще 5 тисяч в ритейлі.

Попри те, що загальну цифру заброньованих осіб не називають, якщо підсумувати всі дані, то можна припустити, що бронювання мають приблизно 422 тисячі осіб.

В березні 2023 року видання Forbes Україна публікувало детальну статистику щодо осіб, які мають відстрочку від мобілізації. Тоді називали цифру в 528 тисяч відстрочок, а в жовтні 2022 року Міністерство економіки повідомляло, що відстрочку від бронювання має 700 тисяч військовозобов’язаних.

Нагадаємо, що особи, які мають відстрочку можуть надати відповідний документ одразу, як представники Територіальних центрів комплектування намагаються вручити їм повістку. Якщо ж відповідної довідки при собі немає, то достатньо звернутися до Територіального центру комплектування з відповідним документом, тоді вручену раніше повістку анулюють.

Також в Міноборони неодноразово наголошували, що повістка зовсім не означає квиток на фронт. Як мінімум особа пройде 30-денний курс підготовки, особливо якщо не має воєнного досвіду.