Гетманцев обратился к ФЛП с важным заявлением

Предприниматели, которые являются плательщиками налога по льготной ставке – 2% не должны в этом месяце подавать заявление на переход на третью группу единого налога. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Этого также не нужно тем, кто только зарегистрировался физическим лицом предпринимателем и тем, кто до этого был на 5% налога.

После того как вступит в силу законопроект №8401 можно будет перейти на любую удобную группу единого налога.

Напомним, что 12 июня появились объяснения от Государственной налоговой службы относительно того, как будет осуществляться переход субъектов хозяйствования по уплате единого налога по ставке 2%

Также шла речь о том, что недавно созданные субъекты хозяйствования (с марта 2022 года) в случае изменения ставки должны подать соответствующее заявление в налоговую не позднее, чем за 15 дней до начала календарного квартала. Если говорить о третьем квартале 2023 года, то заявление следует подать до 15 июня.

Член профильного комитета Верховной Рады Нина Южанина раскритиковала такое объяснение.

Получается, сроки подачи заявления уже завершились, но остается немало вопросов. Но куда важнее тот факт, что закон не принят в целом, не подписан и не опубликован. Поэтому предприниматели должны угадывать, когда и как это произойдет.

Законопроект №8401 зарегистрирован еще 31 января этого года. Он отменяет единый налог 2% и льготы по уплате налога для ФЛП 1-й и 2-й групп, которые были введены в начале полномасштабной войны.

12 июня Южанина обвинила коллегу по комитету и заместителя Гетманцева Ярослава Железняка в желании “похайповать”. Это произошло после того, как он сообщил, что отменять льготы и возобновлять проверки с 1 июля не будут. В то же время Южанина заявляет, что это все-таки произойдет хоть и чуть позже, ведь в июне заседаний ВР не планируется и депутаты не успели принять закон.

Позже Гетманцев сообщил, что отмена льгот и возвращение проверок пока запланировано на 1 августа, и этот закон гарантированно примут, ведь это требование МВФ.