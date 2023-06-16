Гетманцев звернувся до ФОПів з важливою заявою

Підприємці, які є платниками податку за пільговою ставкою — 2% не мають цього місяця подавати заяву на перехід на третю групу єдиного податку. Про це повідомив очільник податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Цього також не потрібно тим, хто лише зареєструвався фізичною особою підприємцем та тим, хто до цього був на 5% податку.

Після того як набере чинності законопроєкт №8401 можна буде перейти на будь-яку зручну групу єдиного податку.

Нагадаємо, що 12 червня з’явилися пояснення від Державної податкової служби стосовно того, як буде здійснюватися перехід суб’єктів господарювання зі сплати єдиного податку за ставкою 2%.

Також йшла мова про те, зо недавно створені суб’єкти господарювання (з березня 2022 року) у випадку зміни ставки повинні подати відповідну заяву до податкової не пізніше, ніж за 15 днів до початку календарного кварталу. Якщо говорити про третій квартал 2023 року, то заяву слід подати до 15 червня.

Член профільного комітету Верховної Ради Ніна Южаніна розкритикувала таке пояснення.

Виходить, терміни подачі заяви вже завершилися, але залишається чимало питань. Але куди важливіше той факт, що закон не прийнятий загалом, не підписаний та не опублікований. Тож підприємців мають вгадувати, коли та як це відбудеться.

Законопроєкт №8401 зареєстрований ще 31 січня цього року. Він скасовує єдиний податок 2% та пільги щодо сплати податку для ФОП 1-ої та 2-ої груп, які були запроваджені на початку повномасштабної війни.

12 червня Южаніна звинуватила колегу по комітету та заступника Гетманцева Ярослава Железняка в бажанні “похайпувати”. Це відбулося після того, як він повідомив, що скасовувати пільги та відновлювати перевірки з 1 липня не будуть. Водночас Южаніна заявляє, що це все-таки відбудеться хоч і трохи пізніше, адже в червні засідань ВР не планується і депутати не встигли прийняти закон.

Пізніше Гетманцев повідомив, що скасування пільг та повернення перевірок наразі заплановане на 1 серпня, і цей закон гарантовано приймуть, адже це вимога МВФ.