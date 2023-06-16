К украинцам обратились с важным заявлением: несколько недель нужно соблюдать максимальную осторожность

Прошло уже больше недели с момента подрыва оккупантами Каховского ГЭС. Вода во многих затопленных селах и в Херсоне, в частности, уже существенно взошла. Но наводнение — это далеко не все проблемы, вызванные этой трагедией. Ее последствия мир будет чувствовать еще долго, а украинцы, конечно, будут страдать больше всего. Сейчас в зоне затопления просто кишит инфекциями и разнообразными кишечными палочками. Это и неудивительно, ведь вода размыла канализации, кладбища, в ней утонуло множество животных, есть жертвы и среди людей. Все это вместе с множеством разных отходов попало в море, в подземные воды, колодцы и т.д. В Минагрополитики заявили, что ситуация плачевная и советуют украинцам соблюдать строгие правила безопасности.

Что делать нельзя?

Как минимум несколько недель украинцам советуют воздержаться от следующих действий:

Не покупайте копченую или вяленую, а тем более сырую рыбу на стихийных рынках, ведь вы не знаете, откуда она туда попала. Осторожно с рыбой даже в заведениях питания, особенно если речь идет о таких городах как Одесса, и других приморских регионах. Если приобретаете консервы, смотрите, изготовлен ли она на массовом производстве. Воздержитесь от продукции, производимой дома. Во всех регионах, граничащих с рекой Днепр и Черным морем, советуют пить только бутилированную или кипяченую воду. Даже зубы следует чистить именно ею. Также жителям наиболее пострадавших регионов советуют обрабатывать посуду и все продукты питания (овощи/фрукты) антисептическим раствором. Для этого можно брать большое количество кипяченой воды и добавить туда немного белизны. Это убьет все микробы и бактерии.

Конечно, сейчас нужно воздержаться от купания во всех водоемах, в которые потенциально могла попасть грязная вода и в море в частности.

В средствах массовой информации уже были сообщения о вспышках холеры на Херсонщине, но эта информация не подтвердилась. Зато точно известно о наличии сальмонеллы, ботулизма и разных кишечных инфекций.