До українців звернулися з важливою заявою: кілька тижнів треба зберігати максимальну обережність

Пройшло вже більше тижня з моменту підриву окупантами Каховського ГЕС. Вода в багатьох затоплених селах і в Херсоні зокрема, вже суттєво зійшла. Та повінь — це далеко не всі проблеми, які спричинила ця трагедія. Її наслідки світ відчуватиме ще довго, а українці звісно ж страждатимуть найбільше. Наразі, в зоні затоплення просто кишить інфекціями та різноманітними кишковими паличками. Це й не дивно, адже вода розмила каналізації, кладовища, в ній потонуло безліч тварин, є жертви й серед людей. Все це разом з безліччю різних відходів потрапило у море, у підземні води, криниці тощо. В Мінагрополітики заявили, що ситуація плачевна і радять українцям дотримуватись суворих безпекових правил.
Що не можна робити?
Як мінімум кілька тижнів українцям радять утриматись від наступних дій:
- Не купуйте копчену чи в’ялену, а тим паче сиру рибу на стихійних ринках, адже ви не знаєте звідки вона туди потрапила.
- Обережно з рибою навіть у закладах харчування, а особливо якщо мова про такі міста як Одеса, та інші приморські регіони.
- Якщо купуєте консерву дивіться чи виготовлена вона на масовому виробництві. Утримайтесь від продукції, яка виготовляється вдома.
- В усіх регіонах, які межують з річкою Дніпро та Чорним морем радять пити лише бутельовану або кип’ячену воду. Навіть зуби варто чистити саме нею.
- Також мешканцям найбільш постраждалих регіонів радять обробляти посуд, і всі продукти харчування (овочі/фрукти) антисептичним розчином. Для цього можна брати велику кількість кип’яченої води й додати туди трішки білизни. Це вб’є всі мікроби й бактерії.
Звісно наразі потрібно утриматися від купання в усіх водоймах, в які потенційно могла потрапити брудна вода і в морі зокрема.
В засобах масової інформації вже були повідомлення про спалахи холери на Херсонщині, але наразі ця інформація не підтвердилася. Зате точно відомо про наявність сальмонели, ботулізму та різних кишкових інфекцій.
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