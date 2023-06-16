Психологи назвали 7 мужских качеств, которые выводят из себя всех женщин

Мужская и женская психология – это разные понятия. Мужчины и женщины совершенно по-разному смотрят на большинство вещей в этой жизни. Иногда женщины специально делают что-нибудь, чтобы понравиться мужчине, а на деле наоборот отталкивают его. Так же и с мужчинами. Некоторые представители сильного пола используют определенные манипуляции, чтобы тем самым завоевать женщину, а на самом деле только злят ее. Психологи назвали 7 распространенных качеств, присущих мужчинам, которые выведут из себя даже очень влюбленную даму.

Чрезмерное безразличие

Отсутствие вопросов о том, чем интересуется избранница, что ей нравится и вообще, чем она живет, последнюю очень отталкивают. Женщины в таких случаях полагают, что просто мужчине не интересны. Что самое поразительное, это то, что мужчинам обычно интересно узнать побольше информации, но они ждут пока женщина сама проявит инициативу.

Разговоры “ни о чем”

Возможно, 18 летние и очень сильно влюбленные девушки будут слушать что угодно, лишь бы любимый говорил. Но старшие женщины, которые уже имеют опыт отношений и ищут постоянного партнера, не очень оценивают пустые разговоры, без хотя бы призрачных планов на будущее.

Отсутствие чувства юмора

Эта черта важна для многих. Так что мужчины, прокачивайте в себе юмор.

Зрительный контакт

Женщин очень раздражает, если мужчина в процессе разговора не смотрит в глаза, прячет их, или совсем периодически поглядывает в смартфон.

Личная гигиена

Современные мужчины иногда ухаживают за собой не хуже женщин. А тем, кто считает, что мужчинам это не нужно пора срочно менять эту позицию. Свежая чистая одежда, чистые волосы, аккуратная борода если она есть, приятные духи – все это уже, как неотделимая составляющая.

Чрезмерная скрытность

Если мужчина часто отходит от женщины, чтобы ответить на звонок, не четко отвечает на ее вопрос или совсем игнорирует их, это сильно раздражает. Также женщин отталкивает, если их долго не знакомят с друзьями.

Скупость на эмоции

Не каждый человек эмоционален и тем более не каждый умеет искренне проявлять свои чувства, а нужно. Если вы действительно не безразличны к своей избраннице, никогда об этом не молчите. Этим вы точно себе цену не набьете.