Психологи назвали 7 чоловічих якостей, які виводять з себе всіх жінок

Чоловіча та жіноча психологія — це різні поняття. Чоловіки та жінки абсолютно по-різному дивляться на більшість речей у цьому житті. Інколи жінки спеціально роблять щось, аби сподобатися чоловіку, а на ділі навпаки відштовхують його. Так само й з чоловіками. Деякі представники сильної статі використовують певні маніпуляції, щоб тим самим завоювати жінку, а насправді лише злять її. Психологи назвали 7 поширених якостей притаманних чоловікам, які виведуть з себе навіть дуже закохану даму.

Надмірна байдужість

Відсутність запитань про те, чим цікавиться обраниця, що їй подобається і взагалі чим вона живе, останню дуже відштовхують. Жінки в таких випадках вважають, що просто чоловіку не цікаві. Що найбільш вражаюче, це те, що чоловікам зазвичай цікаво дізнатися побільше інформації, але вони чекають поки жінка сама проявить ініціативу.

Розмови “ні про що”

Можливо 18 річні і дуже сильно закохані дівчата будуть слухати будь-що, аби лише коханий говорив. Та старші жінки, які вже мають досвід стосунків і шукають постійного партнера, не дуже оцінюють пусті балачки, без хоча б примарних планів на майбутнє.

Відсутність почуття гумору

Ця риса важлива багатьом. Тож чоловіки, прокачуйте в собі гумор.

Зоровий контакт

Жінок дуже дратує, якщо чоловік в процесі розмови не дивиться в очі, ховає їх, або й зовсім періодично поглядає у смартфон.

Особиста гігієна

Сучасні чоловіки інколи доглядають за собою не гірше ніж жінки. А тим хто вважає, що чоловікам це не потрібно пора терміново змінювати цю позицію. Свіжий чистий одяг, чисте волосся, акуратна борода якщо вона є, приємні парфуми — все це вже, як невіддільна складова.

Надмірна прихованість

Якщо чоловік часто відходить від жінки, щоб відповісти на дзвінок, не чітко відповідає на її запитання або й зовсім ігнорує їх, це сильно дратує. Також жінок відштовхує, якщо їх довго не знайомлять з друзями.

Скупість на емоції

Не кожен чоловік емоційний і тим паче не кожен вміє щиро проявляти свої почуття, а потрібно. Якщо ви дійсно не байдужі до своєї обраниці ніколи про це не мовчіть. Цим ви точно собі ціну не наб’єте.