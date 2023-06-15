Бутерброд с сыром и колбасой – это самая вредная еда: эксперты объяснили почему

Бутерброды — это, наверное, один из самых популярных перекусов среди украинцев. Во-первых, это вкусно, во-вторых, очень быстро и сытно. Бутербродом можно позавтракать, его можно взять с собой в дорогу или на работу. Достаточно сделать еще чаю и полноценный обед готов. Так думают многие люди и совершают большую ошибку. Различные медики, диетологи и эксперты по питанию в один голос утверждают – это очень опасная еда. Это медленный убийца желудка и многих других органов.

Чем бутерброд с колбасой так опасен?

Некоторые думают, что масло, сыр и колбаса – это наоборот полезные продукты, особенно если покупать не самые дешевые их виды. Кальций, белок, мясо… Но нет. Все колбасы, содержат очень много натрия – соли. То есть в долгосрочной перспективе это повышенное артериальное давление и немало сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, на сердце плохо влияет и большое количество насыщенных жиров, содержащихся в масле и колбасе. Именно поэтому не рекомендуется есть поджаренную на сковороде колбасу. Число жиров в ней только возрастет.

Чем следует заменить бутерброды?

Если речь идет именно о завтраке, а его качество очень важно, то нужно наполнить его витаминами, клетчаткой и полезными микроэлементами. Фанатам бутербродов стоит попробовать перейти на тосты из цельнозернового хлеба. Колбасу и сыр следует заменить яйцом пашот и авокадо. Это те продукты, которые дадут организму необходимое количество белка и нужных веществ.

Прекрасный завтрак – это овсянка. Сегодня есть множество рецептов действительно вкусной овсяной каши. Желудок вас точно поблагодарит. Для тех, кто всегда спешит, в качестве альтернативы, могут выступать хлопья. Выбирайте цельно зерновые и содержащие мало сахара. Греческий йогурт с орехами и фруктами тоже отличный вариант.