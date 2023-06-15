Бутерброд з сиром і ковбасою — це найшкідливіша їжа: експерти пояснили чому

Бутерброди — це напевно один з найпопулярніших перекусів серед українців. По-перше, це смачно, по-друге, дуже швидко та ситно. Бутербродом можна поснідати, його можна взяти з собою в дорогу чи на роботу. Достатньо зробити ще чаю, і повноцінний обід готовий. Так думають багато людей і роблять велику помилку. Різноманітні медики, дієтологи та експерти з харчування в один голос стверджують — це дуже небезпечна їжа. Це повільний вбивця шлунку і багатьох інших органів.

Чим бутерброд з ковбасою настільки небезпечний?

Дехто думає, що масло, сир і ковбаса — це навпаки корисні продукти, особливо якщо купувати не найдешевші їх види. Кальцій, білок, м’ясо… Але ні. Всі ковбаси, містять дуже багато натрію — солі. Тобто у довгостроковій перспективі це підвищений артеріальний тиск і чимало серцево-судинних захворювань.

Крім цього, на серце погано впливає й велика кількість насичених жирів, які містяться у маслі та ковбасі. Саме тому категорично не рекомендується їсти підсмажену на сковороді ковбасу. Кількість жирів в ній тільки зросте.

Чим варто замінити бутерброди?

Якщо мова саме про сніданок, а його якість є дуже важливою, то потрібно наповнити його вітамінами, клітковиною і корисними мікроелементами. Фанатам бутербродів, варто спробувати перейти на тости з цілозернового хліба. Ковбасу та сир варто замінити на яйце пашот та авокадо. Це ті продукти, які дадуть організму потрібну кількість білка і необхідних речовин.

Чудовий сніданок — це вівсянка. Сьогодні є безліч рецептів дійсно смачної вівсяної каші. Шлунок вам точно подякує. Для тих, хто завжди спішить у якості альтернативи можуть виступати пластівці. Обирайте цілозернові й такі, що містять мало цукру. Грецький йогурт з горіхами й фруктами теж чудовий варіант.