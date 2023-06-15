В Украине вступили в действие новые правила обмена валют: официальное заявление от НБУ

В последнее время в Украине участилось количество случаев, когда обменники не хотят принимать те или иные иностранные банкноты. В основном речь идет о долларах, реже о евро, имеющих признаки износа, или выпущенных раньше чем в 1996 году (доллары). Поскольку сейчас в банках купить валюту очень проблематично, то украинцы в 90% случаев обращаются к обменникам. А те, не всегда действуют так, как обязывает их действующее законодательство, опираясь также на внутренние правила компании. В НБУ проанализировали ситуацию и сделали официальное заявление.

Что делать с изношенными купюрами?

Изношенными считаются купюры, очень сильно потертые, имеющие сразу несколько проколов или пятен. Те, что пострадали от воды или огня. В таком случае их владелец должен обратиться в банк и заказать услугу инкассо. Это означает, что банк отправляет эти купюры заграницу в тот банк, который их производил и выдает их владельцу наличные (гривнами) или доллары, но уже в другом размере. Дело в том, что инкассо – это платная процедура. Банки могут взимать комиссию в 5%, 10%, 20% и даже 50% в зависимости от того, насколько сильно была повреждена купюра. Степень износа и размера комиссии устанавливает иностранный банк и НБУ в этом вопросе нет решающего влияния. Кстати, разные украинские банки и обменники могут предлагать разный размер комиссии, поэтому украинцам стоит интересоваться, где лучшие условия. Деньги выдадут не сразу, а только после того, как их оценит иностранный банк.

Что делать с “устаревшими” купюрами?

Что касается долларов старше 1996 года, то здесь финансовые учреждения действуют незаконно. Ведь если купюра в хорошем состоянии, то она считается полноценным платежным средством. Обменники часто не хотят брать такие деньги из-за того, что у них другой дизайн и кассирам сложно оценить настоящая ли эта купюра, или это просто хорошая подделка. Украинцы уже делятся лайфхаками на подобный случай. Некоторые просто пополняют такими долларами свои валютные карты через терминал, а затем заказывают в кассе банка нужную сумму, которую им выдают новыми банкнотами.