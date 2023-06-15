В Україні вступили в дію нові правила обміну валют: офіційна заява від НБУ

Останнім часом в Україні почастішала кількість випадків коли обмінники не хочуть приймати ті чи інші іноземні банкноти. Здебільшого мова про долари, рідше про євро, які мають ознаки зношення, або випущені раніше ніж у 1996 році (долари). Через те, що зараз в банках купити валюту дуже проблематично, то українці в 90% випадків звертаються до обмінників. А ті, не завжди діють так, як зобов’язує їх чинне законодавство спираючись також на внутрішні правила компанії. В НБУ проаналізували ситуацію і зробили офіційну заяву.

Що робити зі зношеними купюрами?

Зношеними вважаються купюри, які дуже сильно потерті, мають відразу кілька проколів або плям. Постраждали від води або вогню. В такому випадку їх власник має звернутися до банку і замовити послугу інкасо. Це означає, що банк відправляє ці купюри за кордон до того банку, який їх виготовляв і натомість видає їх власнику готівку (гривнями) або долари, але вже в іншому розмірі. Річ в тім, що інкасо — це платна процедура. Банки можуть стягувати комісію у 5%, 10%, 20% і навіть 50% залежно від того наскільки сильно була пошкоджена купюра. Ступінь зношення і розмір комісії встановлює іноземний банк і НБУ в цьому питанні немає вирішального впливу. До речі різні українські банки та обмінники можуть пропонувати різний розмір комісії, тож українцям варто цікавитись де кращі умови. Гроші видадуть не відразу, а лише після того, як їх оцінить іноземний банк.

Що робити із “застарілими” купюрами?

Стосовно доларів старше 1996 року, то тут фінансові установи діють незаконно. Адже якщо купюра у гарному стані вона вважається повноцінним платіжним засобом. Обмінники часто не хочуть брати такі гроші через те, що вони мають інший дизайн і касирам складно оцінити чи справжня ця купюра, чи це просто хороша підробка. Українці вже діляться лайфхаками на такий випадок. Дехто просто поповнює такими доларами свої валютні картки через термінал, а потім замовляє у касі банку потрібну суму, яку їм видають новими банкнотами.