Украинцы могут выйти на пенсию на 10 лет раньше: проверьте, принадлежите ли вы к этим категориям 

В Украине выйти на пенсию на 1 год раньше может сразу несколько категорий населения. В первую очередь речь идет о матерях, воспитывающих тяжелобольных детей, многодетных матерях или отцах (только один из родителей). Кроме того, досрочно выйти на заслуженный отдых могут раньше работники, занятые на подземных работах (в 50 лет), а также те, кто работал во вредных условиях, военные и чернобыльцы.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, многодетные украинцы уже почти год могут выходить на пенсию до достижения пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин). При этом правила для матерей и отцов отличаются.

Такие нормы прописаны в законе 2040-IX, который вступил в силу с апреля 2022 года. В документе расширили список украинцев, которые могут выйти на пенсию досрочно, включив в него многодетных родителей. Об этом напомнили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий в феврале 2023 года. Поэтому раньше выйти на пенсию теперь могут:

Работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными или особо тяжелыми условиями труда. Мужчины могут выйти на пенсию при достижении 50 лет при условии стажа не менее 20 лет, из них не менее 10 лет и вышеуказанных работах. Женщины при достижении 45 лет, при условии наличия стажа не менее 15 лет, из которых 7 лет и 6 месяцев на вредном или тяжелом производстве.

Работники, трудовой договор с которым был расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного органа из-за особенностей организации производства и труда за 15 лет до установленного законодательством пенсионного возраста.

Военнослужащие могут выйти по достижении 55 лет при стаже работы не менее 25 лет, женщины при достижении 50 лет и стаже работы не менее 20 лет.

Работники, имеющие не менее половины стажа работы с вредными или тяжелыми условиями работы, на льготных условиях они получают пенсию с уменьшением возраста на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы для мужчин и за каждые 2 года такой работы для женщин.

Работники летного и летно-испытательного состава при выслуге лет на этих должностях не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.