Українці можуть вийти на пенсію на 10 років раніше: перевірте чи належите ви до цих категорій 

В Україні вийти на пенсію на 1- років раніше може одразу кілька категорій населення. В першу чергу мова йде про матерів, що виховують важкохворих дітей, багатодітні матері або батьків (лише один із батьків). Крім того, достроково вийти на заслужений відпочинок можуть раніше працівники, що зайняті на підземних роботах (в 50 років), а також ті, хто працював в шкідливих умовах, військові та чорнобильці.

Як зазначають в Пенсійному фонді України, багатодітні українці вже майже рік можуть виходити на пенсію до досягнення пенсійного віку (60 років для жінок та 65 років для чоловіків). При цьому правила для матерів та батьків відрізняються.

Такі норми прописані в законі 2040-IX, який набрав чинності з квітня 2022 року. В документі розширили список українців, які можуть вийти на пенсію достроково, включив до нього багатодітних батьків. Про це нагадали в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій в лютому 2023 року. Тож раніше вийти на пенсію тепер можуть:

Працівники, що зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливі чи особливо важкими умовами праці. Чоловіки можуть вийти на пенсію при досягненні 50 років при умові стажу не менше 20 років, з них не менше 10 років та вищевказаних роботах. Жінки при досягненні 45 років, при умові наявності стажу не менше 15 років, з яких 7 років та 6 місяців на шкідливому чи важкому виробництві.

Працівники, трудовий договір з яким був розірваний з ініціативи власника чи вповноваженого органу через особливості організації виробництва та праці за 15 року до встановленого законодавством пенсійного віку.

Військовослужбовці можуть вийти після досягнення 55 років при стажі роботи не менше 25 років, жінки при досягненні 50 років та стажем роботи не менше 20 років.

Працівники, що мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими чи важкими умовами роботи, на пільгових умовах вони отримують пенсію зі зменшення віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи для чоловіків та за кожні 2 роки такої роботи для жінок.

Працівники льотного та льотно-випробувального складу при вислузі років на цих посадах не менше 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.