Украинцам грозят огромные штрафы за отказ предоставить свои данные в налоговую 

За отказ предоставить свои данные на запрос Государственной налоговой службы украинцам грозит штраф в размере 33,5 тысячи гривен. Это предусмотрено законом №2970, который вступил в силу еще 28 апреля этого года. Поэтому за игнорирование запроса теперь предусмотрены значительные штрафы.

Об этом в очередной раз напомнили юристы. Налоговики имеют право обращаться к гражданам с письменным запросом предоставить ту или иную информацию и ее документальное подтверждение. В соответствии с положениями п. 73.3 Налогового кодекса Украины, такие запросы от контролирующего органа должны включать следующую информацию:

основание для запроса соответственно указанным данным, которые это подтверждают;

перечень данных и документов, которые интересуют представителей налоговой;

печать контролирующего органа.

Штраф в размере питы минимальных заработных плат или 33,5 тысячи гривен придется уплатить в случае отказа предоставить:

ответ налоговика по запросу;

отказ предоставить или предоставление не в полном объеме документов, которые запрашивала налоговая;

другой информации.

В общем, речь может идти о следующих подставках для запроса от налоговой:

Найдена ошибка или неверные данные в отчете о счетах, предоставленные финансовым агентом. Если поступила информация от компетентных органов иностранной юрисдикции, с которыми у Украины есть международные договоренности относительно положения об обмене данными для налоговой цели.

Также в некоторых случаях можно обойтись не такими бешеными штрафами. Например, в случае предоставления информации не в полном объеме и непреднамеренно, штраф может быть значительно меньше, например в размере одной минимальной заработной платы, а это 6 700 гривен.

Напомним, что с июля в Украине должны были отменить льготную налоговую ставку 2%, а также вернуть контроль за использованием РРО. Однако на днях стало известно, что в этот законопроект нардепы внесли аж 1800 поправок, поэтому нужно немало времени на их рассмотрение, поэтому сейчас возобновление проверок, отмена льготных ставок и возвращение контроля за соблюдением РРО переносят на 1 августа.