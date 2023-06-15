Українцям загрожують шалені штрафи за відмову надати свої дані в податкову 

За відмову надати свої дані на запит Державної податкової служби українцям загрожу штраф в розмірі 33,5 тисячі гривень. Це передбачено законом №2970, який набрав чинності ще 28 квітня цього року. Тож за ігнорування запиту тепер передбачені значні штрафи.

Про це вкотре нагадали юристи. Податківці мають право звертатися до громадян з письмовим запитом надати ту чи іншу інформацію та її документальне підтвердження. Відповідно до положення п. 73.3 Податкового кодексу України, такі запити від контролюючого органа повинні включати наступу інформацію:

підстава для запиту відповідно вказаним даним, які це підтверджують;

перелік даних та документів, які цікавлять представників податкової;

печатку контролюючого органу.

Штраф у розмірі піти мінімальних заробітних плат або 33,5 тисячі гривень доведеться сплатити у разі відмовити надати:

відповідь податківця за запитом;

відмова надати або надання не в повному обсязі документів, які запитувала податкова;

іншої інформації.

Загалом, мова може йти про наступні підставки для запиту від податкової:

Знайдена помилка або невірні дані у звіті про рахунки, надані фінансовим агентом. Якщо надійшла інформація від компетентних органів іноземної юрисдикції, з якими в України є міжнародні домовленості відносно положення про обмін даними для податкової мети.

Також в деяких випадках можна обійтися не такими шаленими штрафами. Наприклад, в випадку надання інформації не в повному обсязі та неумисно, штраф мож бути значно меншим, наприклад у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, а це 6 700 гривень.

Нагадаємо, що з липня в Україні мали скасувати пільгову податкову ставку 2%, а також повернути контроль за використанням РРО. Однак днями стало відомо, що в цей законопроєкт нардепи внесли аж 1800 правок, тож потрібно чимало часу на їх розгляд, тому наразі відновлення перевірок, скасування пільгових ставок та повернення контролю за дотриманням РРО переносять на 1 серпня.