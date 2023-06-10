ТЦК придумали “хитрый” способ проверки призывников: адвокат прояснил ситуацию

В Украине идет общая мобилизация, введено военное положение, а как известно во время него законы несколько видоизменяются. Определенные лица и организации имеют несколько больше полномочий по отношению к населению, чем в мирное время. Особенно если речь идет о военнообязанных мужчинах. Например, в сети часто появляется информация, что представители ТЦК останавливают мужчин и хотят проверить их военные билеты. Мол, по законам военного времени каждый должен носить с собой военный билет, в противном случае предусматривается административное наказание и штраф. Адвокаты рассказали, действительно ли это законно и что делать, если попали в подобную ситуацию.

Военный билет вы носить не обязаны

Адвокат Роман Симутин немного объяснил ситуацию и напомнил украинцам об их правах. Симутин говорит, что, требуя показать военный билет, представители ТЦК чаще всего ссылаются на Статью 8 ЗУ “О правовом режиме военного положения”. И в этой статье действительно есть пункт, где указано, что военнообязанные должны носить с собой документы, удостоверяющие личность. То есть паспорт, или водительское удостоверение. О военном билете в этой статье речь не идет.

“Закон, постановление и приказы ВГА, на которые ссылаются ТЦК и СП, не имеют отношения к проверке военно-учетных документов. Они только в исключительных случаях предоставляют право проверять документы, удостоверяющие личность или специальный статус. Поэтому угрозы привлечения по ст. 210 КУоАП и задержание – это все бегом отменит суд, если у вас опытный адвокат“, — подытожил правозащитник.

Также, в данном законе указывается, что во время военного положения уполномоченные лица имеют право останавливать автомобили для проверки и осмотра. Но и здесь все не так-то просто. Должно быть несколько оснований для того, чтобы вас остановили. И одно из них это правонарушение. Также остановка вполне правомерна, если вы проезжаете какой-нибудь блок пост.