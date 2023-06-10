Одна з найбагатших країн Європи запрошує українців на роботу: скільки готові платити

Українці можуть розраховувати на заробітну плату від 3 400 до 4 700 євро на місяць. Станом на 2023 рік в Норвегії працевлаштувалось близько 30 тисяч біженців з України.

За даними видання visitukraine.today, українці, які отримали статус біженця, мають право працювати легально. Найчастіше від кандидатів на роботу вимагається знання норвезької мови. також роботодавці більш охоче приймають на роботу кваліфікованих та досвідчених працівників.

Наразі в Норвегії невелика кількість трудових мігрантів з інших країн. Без знання мови тут можна працювати електриком, механіком, працівником на виробництві, вантажником, водієм і так далі. Хоча знання норвезької чи хоча б англійської на базовому рівні стане великою перевагою при працевлаштуванні.

Також українці можуть влаштуватися прибиральниками, помічними в портах, офіціантами. Головна перевага роботи в Норвегії — високі заробітні плати. Минулого року заробітна плата сягала 4 700 євро на місяць Електрик може отримувати близько 4 2-00 євро, прибиральник — 4 0602 євро на місяць і так далі.

Для кращого розуміння, оренда житла обійдеться в 1 600 євро, а місячний проїзд в громадському транспорті коштує близько 80 євро. Загалом вартість життя в Норвегії досить висока.

Норвегія, як і більшість країн Європи, прирівнює біженців з України до резидентів. Тож українці можуть безкоштовно лікуватися та навчатися. Медицина не є повністю безкоштовною, адже доведеться платити за візити до спеціаліста, медичний транспорт та ліки.

Для порівняння українці в Польщі на сезонних вакансіях працюють по 12 годин на добу з одним вихідним на тиждень отримують близько тисячі євро на місяць. При цьому люди часто погоджуються на неофіційне працевлаштування, тож вони часто залишаються без заробітних плат, а обіцяні умови не завжди відповідають заявленим. Тож українців застерігають від неофіційного працевлаштування, адже тільки так вони можуть захистити себе.