ТЦК придумали “хитрий” спосіб перевірки призовників: адвокат прояснив ситуацію

В Україні триває загальна мобілізація, запроваджено воєнний стан, а, як відомо, під час нього закони трохи видозмінюються. Певні особи та організації мають дещо більше повноважень, у відношенні до населення, ніж у мирний час. Особливо якщо йдеться про військовозобов’язаних чоловіків. Для прикладу наразі, в мережі часто з’являється інформація, що представники ТЦК зупиняють чоловіків і хочуть перевірити їхні військові квитки. Мовляв, за законами воєнного часу кожен має носити з собою військовий квиток, інакше передбачається адміністративне покарання і штраф. Адвокати розповіли, чи дійсно це законно, і що робити, якщо потрапили у подібну ситуацію.

Військовий квиток ви носити не зобов’язані

Адвокат Роман Сімутін трішки пояснив ситуацію, та нагадав українцям про їхні права. Сімутін каже, що вимагаючи показати військовий квиток, представники ТЦК найчастіше посилаються на Статтю 8 ЗУ “Про правовий режим воєнного стану”. І в цій статті дійсно є пункт, де вказано, що військовозобов’язані повинні носити з собою документи, які засвідчують особу. Тобто паспорт, або водійське посвідчення. Про військовий квиток у цій статті не йдеться.

“Закон, постанова та накази ВЦА, на які посилаються ТЦК та СП, не мають відношення до перевірки військово-облікових документів. Вони лише у виняткових випадках надають право перевіряти документи, що засвідчують особу чи спеціальний статус. Тож погрози про притягнення за ст. 210 КУпАП та затримання – це все аж бігом скасує суд, якщо маєте досвідченого адвоката“, – підбив підсумок правозахисник.

Також, у даному законі вказується, що під час воєнного стану уповноважені особи мають право зупиняти автомобілі для перевірки, та огляду. Але й тут все не так просто. Має бути декілька підстав для того, щоб вас зупинили. І одна з них це правопорушення. Також зупинка цілком правомірна, якщо ви проїжджаєте якийсь блок пост.