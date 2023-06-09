В ДТЭК рассказали, будут ли выключать свет в ближайшие дни

В ДТЭК сообщили, что сейчас производства электроэнергии достаточно, но ситуация в энергосистеме остается сложной. Чтобы избежать отключений, теплоэлектростанции обеспечивают дополнительную генерацию, но это не значит, что отключений не будет.

По данным штаба ликвидации последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции вся энергетическая система Украины адаптируется, чтобы сократить объемы воды, сбрасываемой в Каховское водохранилище. и обеспечить достаточный уровень балансирующих мощностей за счет ТЭС.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, производства электроэнергии сейчас хватает для покрытия потребностей потребителей, но ситуация остается сложной. Вечером может возникать дефицит мощности из-за ограниченного количества энергоблоков, которые сейчас находятся в работе.

Чтобы избежать отключений, тепловые станции обеспечивают дополнительную производственную мощность.

Как утверждает Сахарук, станции тепловой генерации обеспечивают генерацию, чтобы потребители имели возможность пользоваться электроэнергией. Сейчас больше всего отключений в прифронтовых регионах, но они не имеют отношения к дефициту мощностей. Причина отключений – обстрелы российскими оккупантами.

Напомним, что из-за подрыва Каховской ГЭС и значительных подтоплений в Херсоне и области без света осталось 20 000 потребителей. Украинские гидроэлектростанции, расположенные выше Каховской ГЭС на Днепре, вынужденно сокращают мощность производства, чтобы сократить количество воды и не ухудшать и так сложную ситуацию.

Отметим, что с первого июня стоимость электроэнергии для украинских потребителей выросла. Теперь мы будем платить 2,64 гривны за кВт-час. До этого стоимость электроэнергии зависела от количества потребленных кВт-ч, так при потреблении до 250 кВт-ч стоимость электроэнергии составляла 1,44 гривны, при потреблении более 250 кВт-ч стоимость составляла 1,68 гривны за кВт-ч.

Это повышение является вынужденным, ведь в стране катастрофически не хватает средств для восстановления поврежденной и уничтоженной энергетической инфраструктуры из-за регулярных ракетных атак российских оккупантов на критическую инфраструктуру Украины, которые продолжались всю зиму.