В ДТЕК розповіли, чи будуть вимикати світло найближчими днями

В ДТЕК повідомили, що наразі виробництва електроенергії достатньо, але ситуація в енергосистемі залишається складною. Щоб уникнути відключень, теплоелектростанції забезпечують додаткову генерацію, але це не означає, що відключень не буде.

За даними штабу ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції вся енергетична система Україні адаптується, щоб скоротити обсяги води, що скидається в Каховське водосховище. та забезпечити достатній рівень балансуючих потужностей за рахунок ТЕС.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука. виробництва електроенергії зараз вистачає для покриття потреб споживачів, але ситуація залишається складною. Ввечері може виникати дефіцит потужності через обмежену кількість енергоблоків, які наразі перебувають в роботі.

Щоб уникнути відключень, теплові станції забезпечують додаткову виробничу потужність.

Як стверджує Сахарук, станції теплової генерації забезпечують генерацію, щоб споживачі мали можливість користуватися електроенергію. Зараз найбільше відключень в прифронтових регіонах, але вони не мають відношення до дефіциту потужностей. Причина відключень — обстріли російськими окупантами.

Нагадаємо, що через підрив Каховської ГЕС та значні підтоплення в Херсоні та області без світла залишилось 20 000 споживачів. Українські гідроелектростанції, що розташовані вище Каховської ГЕС на Дніпрі, вимушено скорочують потужність виробництва, щоб скоротити кількість води та не погіршувати і так складну ситуацію.

Зазначмо, що з першого червня вартість електроенергії для українських споживачів зросла. Тепер ми платитимемо 2,64 гривні за кВт-год. До цього вартість електроенергії залежала від кількості спожитих кВт-год, так при споживанні до 250 кВт-год вартість електроенергії складала 1,44 гривні, при споживанні понад 250 кВт-год вартість складала 1,68 гривні за кВт-год.

Це підвищення є вимушеним, адже в країні катастрофічно не вистачає коштів для відновлення пошкодженої та знищеної енергетичної інфраструктури через регулярні ракетні атаки російських окупантів на критичну інфраструктуру України, які тривали всю зиму.