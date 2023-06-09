В Україні стартує масова повірка лічильників: хто ризикує отримати штраф 60 000 гривень

Адвокат розповів, за що споживачів можуть штрафувати на шалені суми. Штраф у розмірі близько 60 000 гривень можуть отримати за несанкціоноване втручання в роботу пристрою. Саме тому після перевірки необхідно зберігати акти облгазу.

Облгази регулярно проводять повірки лічильників, зазвичай вони їх знімають, що передати спеціальним компаніям на перевірку. Однак після цього споживача можуть звинуватити у втручанні в роботу пристрою. Про це повідомив адвокат Роман Симутін.

Так, один із користувачів вже кілька років судиться з облгазом за виписаний штраф у розмірі 60 000 гривень. Річ у тім, що компанія у 2007 році міняла лічильник 1997 року випуску, але у 2018 раптово звинуватила споживача в несанкціонованому втручанні в роботу пристрою. Причиною стала незаконно замінена пломба. Тобто, представники облгазу могли допустити помилку в акті або загубити якийсь документ, тож справа дійшла до суду.

Адвокат також не змін довести, що облгаз самостійно замінив лічильник, оскільки той втратив акт заміни.

Симутін зазначає, що штрафи облгазів можуть бути різними та інколи сягають 300 000 гривень. Тож споживачів попереджають, що спеціалісти газової служби під час проведення перевірки повинні упакувати лічильник в спеціальний опломбований пакет чи ящик. А в акті обов’язково вказати інформацію, що лічильник було оновлено.

При цьому, якщо у компанії нема лічильника на заміну, то варто відмовити від перевірки, оскільки платіжки в такому разі будуть набагато вищими без фактично встановленого обладнання. Зазначимо, що перевірка проходить кожні вісім років.

Нагадаємо, що недавно Кабінет міністрів України повідомив, що прийнято рішення про повернення обов’язкових перевірок лічильник на газ, воду, електроенергію та тепло під час дії воєнного стану, раніше ці перевірки було скасовано.

Нагадаємо, що з першого червня зросли тарифи на електроенергію. Тепер будемо платити 2,64 кВт-год незалежно від обсягу спожитої електроенергії