В Украине стартует массовая поверка счетчиков: кто рискует получить штраф 60 000 гривен

Адвокат рассказал, за что потребителей могут штрафовать на баснословные суммы. Штраф в размере около 60 000 гривен могут получить за несанкционированное вмешательство в работу устройства. Именно поэтому после проверки необходимо сохранять акты облгаза.

Облгазы регулярно проводят поверки счетчиков, обычно они их снимают, что передать специальным компаниям на проверку. Однако после этого потребителя могут обвинить во вмешательстве в работу устройства. Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.

Так, один из пользователей уже несколько лет судится с облгазом за выписанный штраф в размере 60 000 гривен. Дело в том, что компания в 2007 году меняла счетчик 1997 года выпуска, но в 2018 внезапно обвинила потребителя в несанкционированном вмешательстве в работу устройства. Причиной стала незаконно замененная пломба. То есть, представители облгаза могли допустить ошибку в акте или потерять какой-то документ, поэтому дело дошло до суда.

Адвокат также не смог доказать, что облгаз самостоятельно заменил счетчик, поскольку тот потерял акт замены.

Симутин отмечает, что штрафы облгазов могут быть разными и иногда достигают 300 000 гривен. Поэтому потребителей предупреждают, что специалисты газовой службы при проведении проверки должны упаковать счетчик в специальный опломбированный пакет или ящик. А в акте обязательно указать информацию, что счетчик был обновлен.

При этом, если у компании нет счетчика на замену, то стоит отказать от проверки, поскольку платежки в таком случае будут намного выше без фактически установленного оборудования. Отметим, что проверка проходит каждые восемь лет.

Напомним, что недавно Кабинет министров Украины сообщил, что принято решение о возвращении обязательных проверок счетчик на газ, воду, электроэнергию и тепло во время действия военного положения, ранее эти проверки были отменены.

Напомним, что с первого июня выросли тарифы на электроэнергию. Теперь будем платить 2,64 кВт-ч независимо от объема потребленной электроэнергии