Тиждень несподіванок: гороскоп до кінця тижня для всіх знаків зодіаку 

Після того як Венера увійшла в знак Лева та опинилася в протистоянні з Плутоном та Водолієм, прийшов час для великих змін. Астрологи радять в цей час стежити за емоційним станом. Читайте далі, щоб дізнатися, що приготували зірки для кожного знаку зодіаку

Овен

Овнів очікують зміни залежно від того, як вони будуть ставити до джерела доходу Варто готуватися до любовного роману, але він не буду успішним, адже навряд чи вийде довести його до кінця.

Телець

Тельцям варто ризикнути самооцінкою, так з’являться нові можливості для росту. В сімейному житті завершиться емоційний період, тож будуть всі шанси переглянути ставлення до себе.

Близнюки

Варто знайти час, щоб зануритися у внутрішній світ. Є ймовірність, завершити стосунки з кимось із близького оточення, але такі зміни лише на краще.

Рак

Представники знаку мають всі шанси знайти нових друзів. Готуйтесь до того, що ви опинитесь без доступу до свого майна чи джерела доходів. Складні обставити допоможуть зрозуміти власну цінність.

Лев

Представники знаку можуть очікувати змін на краще в плані роботи. Варто придивитися до свого старого підходу до життя. Леви змінилися, тож старі способи вирішення справ вже не підходять.

Діва

Плануючи навчання чи поїздку, Дівам доведеться переглянути свої плани. Наразі в житті є чимало звершень, але не варто зосереджуватися на старому, краще дивитися в майбутнє.

Терези

Все, що пов’язано з фінансами зазнає змін. Це чудова можливість переглянути свої пріоритети та ставлення до життя загалом.

Скорпіон

Партнерські стосунки зазнають змін. Не варто триматися за старий спосіб життя, краще забути про минуле та намагатися влаштуватися тут і зараз.

Стрілець

Зміни на роботу стануть рятівним колом для представників цього знаку. При цьому варто приділити час своєму внутрішньому світу, адже є ризики втратити духовні орієнтири.

Козоріг

Для представників знаку це чудовий час для того, щоб позбутися залежності в стосунках. Якщо почуття здаються несправжніми, то краще попрацювати над досягненням гармонії.

Водолій

Варто прислухатися до свого серця та припинити стосунки, до яких ви прикипіли. Стежте за новими враженнями та відчуттями, щоб досягнути відчуття безпеки та свободи.

Риби

Варто відмовитися від планів та плисти за течією. Водночас не варто уникати нових знайомств. Лише відмовившись від старих звичок є шанси на зміни в кращу сторону.